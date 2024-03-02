القاهرة الإخبارية: لا أحد ينجو من القصف الإسرائيلى فى غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمرًا ومتصاعدًا بحق الشعب الفلسطيني بالقطاع، مؤكدًا أنه لا أحد ينجو من القصف الإسرائيلي في غزة.



وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، حيث كان آخرها باتجاه محافظة رفح باستهداف مركبة فلسطينية على جانب الطريق، ما أدى لإصابة فلسطينيين من المارة بالقرب من هذه السيارة، مشيرًا إلى أن الغارات المكثفة استهدفت منزلًا في مخيم يبنا وسط مدينة رفح أدت لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من الفلسطينيين.

لم يسلم شيء من العدوان الإسرائيلي

وأوضح أن مدينة خان يونس التي تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر، تقوم هذه الآليات بإطلاق القذائف والرصاص باتجاه الأبنية والمنازل وتدمر الطرقات وحتى المستشفيات، مؤكدًا أن كل شيء في المدينة لم يسلم من العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل وصبيحة هذا اليوم، قامت قوات الاحتلال بتفجير عددٍ من المربعات السكنية في المنطقة الشريقة لخان يونس وأخرى في المناطق الغربية للمدنية.

أحزمة نارية كبيرة

ونوّه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى والتي شهدت مجازر إسرائيلية كبيرة، شن الاحتلال عددًا من الأحزمة النارية الكبيرة باتجاه بلدة دير البلح، مما أدى لتدمير 5 منازل فوق رءوس ساكنيها، وارتقاء ما يزيد على 15 شهيدًا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.