الخارجية الأمريكية: نضغط للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نضغط من أجل الحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين، مؤكدًا أن عدد كبير جدًا من الفلسطينيين سقطوا ضحايا الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيون تجمعوا حول شاحنات المساعدات وسط مجاعة حقيقية والوضع في قطاع غزة بائس بشكل لا يصدق.

وأكد أنه يجب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.