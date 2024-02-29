الخميس 29 فبراير 2024
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البيت الأبيض: خسائر الأرواح فى غزة مأساوية للغاية وتثير القلق

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أن الخسائر المستمرة في الأرواح في قطاع غزة مأساوية للغاية وتثير القلق؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح في بيان له، أن ما تشهده غزة يسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية الماسة للسكان هناك، مشيرًا إلى أنه يجب التحقيق في الأحداث الأخيرة بشمال قطاع غزة.

مواطنون لم يستطيعوا توفير وجبة طعام واحدة لأطفالهم طوال أسبوع

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن الوضع كارثي بجانب وضع المجاعة التي تنهش في جميع المواطنين ولا ترحم أي صغير ولا حتى كبير، حيث استشهد أمس طفل بسبب قلة الغذاء وسوء التغذية، مشيرًا إلى أن العلامات التي تأتي إلى المستشفى بالنسبة للأطفال تكون علامات جفاف متقدمة، وعندما نعود للأهل يكون جوابهم "خلال أسبوع واحد لم نستطع توفير وجبة طعام واحدة لأبنائنا".

وأشار إلى أن هذه كارثة لم نكن يومًا نتصور أن الشعب الفلسطيني على وجه العموم وغزة على وجه الخصوص أن تصل لهذه المرحلة، أن تقتل المجاعة الأطفال في 2024، فهذه جريمة ومصيبة أن يموت الأطفال جوعًا.

القاهرة الإخبارية الابيض قطاع غزة الاحتياجات الانسانية الخسائر الأرواح غزة

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