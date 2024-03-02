الصحة الفلسطينية: 30320 شهيدًا و71533 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 156 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24ساعة الماضية.

وأضافت: "30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

واستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل المواطنين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.