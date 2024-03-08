الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

اللواء محمود توفيق،
اللواء محمود توفيق،

قرر  وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

اللواء محمود توفي وزير الداخلية شهر رمضان زيارتين إستثنائيتين قيم حقوق الإنسان

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