بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.