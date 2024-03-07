ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه فى حملات أمنية بالمحافظات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات: الإسكندرية، والقاهرة، ومطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5 ملايين جنيه، إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الإسكندرية، والقاهرة، ومطروح- قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته 17 كيلوجراما لمخدر الحشيش، و3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم 20 ألف قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5.3 مليون جنيه.