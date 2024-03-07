الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين متهمين بسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بـ15 مايو 

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان- لهما معلومات جنائية  لقيامهما بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق وكسر الشباك".

ضبط عاطلين متهمين بسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو 

وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، واعترفا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (عامل – له معلومات جنائية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث سرقة الشقق والسيارات القاهرة تشكيلات عصابية الأجهزة الأمنية

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