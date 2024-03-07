الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة دراجة نارية في الساحل

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "

ضبط 3 عاطلين

وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث ضبط 3 عاطلين الساحل متهمين بسرقة دراجة نارية

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