ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة دراجة نارية في الساحل

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "

ضبط 3 عاطلين

وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة.