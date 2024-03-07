الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في نص البرقية: "بمشاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشـيد قيادتكم.. أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في أمن واستقرار".

وأضاف: "ونحن نستقبل أيامًا يتجلى فيها رب العالمين علينا.. بنفحاته العطرة تجيش في الأنفس.. فتسمو بها وتعليها وفي الأبدان فتطهرها وتزكيها.. نستلهم منها معاني سامية وقيمًا نبيلة.. لتكون حافزًا لنا لبذل المزيد من العطاء والتضحية تحت قيادتكم الحكيمة في سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالي ورخائه، وكل عام وسيادتكم بخير".

محمود توفيق وزير الداخلية عبدالفتاح السيسي شهررمضان

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