الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بشهر رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وجاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لي وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "نحن نستقبل تلك الأيام المباركة التي تفيض بنفحات الإيمان والهداية والإحسان.. نتوجه للمولى جل فى علاه أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.. وأن يديم عليها بفضله وجهود المُخلصين من أبنائها.. نعمة الأمن والأمان والإستقرار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها: "بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر.. يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم بدوام التوفيق والسداد.. وأن يظل أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم ..تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة.. سائلين المولى عز وجل..أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعوامًا عديدة.. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار.. وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير".

وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى

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