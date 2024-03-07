ضبط 458 عملة أثرية و17 تمثالًا و22 قطعة فخارية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لحيازته قطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضي – الكائنة بمحافظة الغربية) بحيازة العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المُشار إليها بقصد الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة، وبحوزته (عدد 458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة – عدد 22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعونى – عدد 17 تمثال تعود للعصر الفرعونى أشكال وأحجام مختلفة – عدد 2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعوني – مكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم – عقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعونى" جميعهم يشتبه فى أثريتهم"، جهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة فى باطن الأرض – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبيَّن احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي").