الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 458 عملة أثرية و17 تمثالًا و22 قطعة فخارية بالغربية

ضبط عملة أثرية و
ضبط عملة أثرية و قطعة فخارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لحيازته قطع يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضي – الكائنة بمحافظة الغربية) بحيازة العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المُشار إليها بقصد الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة، وبحوزته (عدد 458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة – عدد 22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعونى – عدد 17 تمثال تعود للعصر الفرعونى أشكال وأحجام مختلفة – عدد 2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعوني – مكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم – عقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعونى" جميعهم يشتبه فى أثريتهم"، جهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة فى باطن الأرض – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبيَّن احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي").

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الاموال العامة

مواد متعلقة

ضبط متهم بسرقة توك توك بأسلوب قطع الأسلاك

وزير الداخلية يهنئ رئيسيِّ "النواب" و"الشيوخ" بشهر رمضان

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بشهر رمضان

سحب 1502 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

بـ35 مليون جنيه.. ضبط شاب يتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

بـ27 مليون جنيه.. ضبط شخصين تاجرا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بضائع وتحرير 2316 مخالفة مرورية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين قبل أيام من رمضان

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة