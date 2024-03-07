الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

سقوط تاجر الألعاب النارية بالجمالية بحوزته 7 ملايين قطعة

متهم
متهم

ضبط  رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته 7 ملايين قطعة ألعارب نارية.

سقوط تاجر الألعاب النارية بالجمالية وبحوزته 7 ملايين قطعة

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، واتخاذه من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

تم ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخله على 53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 7 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث الألعاب النارية بالجمالية الجمالية الالعاب النارية

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