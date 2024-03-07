الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يستقبل نظيرته بجنوب السودان لبحث سبل التعاون الأمني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، أنجلينا جانى تينى وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق لها خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين 
وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث صرحت الوزيرة الضيفة بأن زيارتها للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مُؤكدةً اهتمام بلادها بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى وبخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تطلعها إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزيرة داخلية جنوب السودان للقاهرة والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية التزامًا منها بدعم رسالة الأمن فى كافة الدول الأفريقية الشقيقة، كما رحب سيادته بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الجانبين، مُشددًا على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

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