الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخص بحوزته 15 مليون قرص مخدر بالمنوفية

العقاقير والأقراص
العقاقير والأقراص المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص) بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وكذا الأدوية المهربة وترويجها متخذًا من مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (15 مليون قرص مهرب لعقاقير مختلفة - 60 ألف قرص مؤثر– عدد من الأمبولات واللواصق المخدرة –– عدد من الأكلاشيهات لتخصصات طبية مختلفة - سيارتين - مبلغ مالى عملات "أجنبية، محلية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (47 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

المنوفية العقاقير والأقراص المخدرة قطاع مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن المنوفية العقاقير المخدرة

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