ضبط عصابة ارتكبت 7 جرائم سرقة في المرج

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة") لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى "الخطف، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.