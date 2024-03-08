الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على سارقى سور كورنيش ترعة الإسماعيلية فى القليوبية

متهمين
متهمين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن قيام مجهولين بسرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص) وبحوزتهم (3 منشار حديدى - مبلغ مالى).

 اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم (3 أشخاص "سيئى النية") تم ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط عدد 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية اجهزة الامن فيس بوك سرقة السور الحديد كورنيش ترعة الإسماعيلية

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