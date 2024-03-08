ضبط 7 تجَّار مخدرات في مناطق متفرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- ميزان حساس).

وضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

كما تم ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.