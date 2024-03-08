الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 6 تجار مخدرات فى حملات أمنية بـ3 محافظات

المتهمين
المتهمين

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الشرقية، شمال سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

 

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى - دراجة نارية).

 

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين"– فرد محلى وعدد من الطلقات). 

 

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الأقصر الشرقية شمال سيناء الأسلحة النارية المواد المخدرة الحشيش الهيروين

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