الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أسلحة ومواد مخدرة وتنفيذ أحكام في حملات أمنية بـ3 محافظات

اسلحة
اسلحة

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو")، بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وضبط (5) قطع سلاح ناري، عبارة عن (3 بنادق آلية- بندقية خرطوش – طبنجة- 5 خزينة وعدد من الطلقات)، وتنفيذ(823) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (7،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش)، بحوزة (3 متهمين)، ضبط عدد (7) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها (7 قطع سلاح أبيض)، بحوزة (7 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية أسوان - دمياط - الإسكندرية أقسام ومراكز الشرطة بنادق آلية

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