"الداخلية" توزع مساعدات على مواطنى 6 محافظات قبل شهر رمضان (فيديو)

حرصت وزارة الداخلية على توزيع عدد من المساعدات على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة “كلنا واحد”، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكشف فيديو صادر عن قطاع الإعلام والعلاقات عن حجم القوافل الإنسانية التي تم توجيهها في عدد من المحافظات.

ووجَّهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات (البحر الأحمر – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – مطروح)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير "حياة كريمة" للمواطنين.