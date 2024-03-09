السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط نصف طن حشيش بـ50 مليون جنيه بحوزة بؤرة إجرامية في السويس

حشيش
حشيش

أعلنت وزارة الداخلية، عن توجيه ضربة أمنية حاسمة، وضبطت نصف طن من مخدر الحشيش بحوزة بؤرة إجرامية بالسويس، بقيمة مالية بلغت 50 مليون جنيه تقريبًا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانٍ اليوم السبت: «أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر شديدة الخطورة بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظة السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف طن، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مخدر الحشيش نصف طن ضربة أمنية حاسمة 50 مليون جنيه

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