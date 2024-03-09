تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة، وسحب 1364 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

سحب رخص بسبب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1364 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.