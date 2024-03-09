"الداخلية" تضبط قضايا "تجارة عملة" بـ26 مليون جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (26 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ،وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.