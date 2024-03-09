السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

469 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

الخوذة
الخوذة

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة، من ضبط 469 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية  بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 469 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة ضبط 469 مخالفة قائدي الدراجات النارية الطرق السريعة

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