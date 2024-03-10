الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف داخل شارع بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف داخل شارع بشبرا الخيمة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2 وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عملية الإزالة خلال فترة وجيزة، لاستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيرًا إنجاز الأعمال بسهوله ويسر.

كما تابع المحافظ أعمال تحويل مسار خط ١٢٠٠ مم  و800 مم بمنطقة ام بيومي بشبرا الخيمة وذلك لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي وذلك لاستكمال أعمال تطوير شارع أحمد عرابي والذى يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبرىز

 

وشدد المحافظ، على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه فى الموعد المقرر من شركة مياه القاهرة الكبرى.


كما شدد على أهمية تطوير محور أحمد عرابى، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا.


وخلال الجولة، تفقد الهجان محور مدينة الخصوص،  وشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع.


ووجه المحافظ بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

محافظة القليوبية إزالة برج شبرا الخيمة خط التنظيم برج مخالف ازالة مخالفات

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