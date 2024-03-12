الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القناة الاولى: دراما "المتحدة" أعادت الريادة للفن المصري بكوكبة من الأعمال المتنوعة

المتحدة
المتحدة

أشاد الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر والمُذاع على القناة الأولى، بالحلقات الأولى من المسلسلات المشاركة في ماراثون رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، نجحت في إعادة الريادة للفن المصري بكوكبة من الأعمال المتنوعة.

الحلقات الأولى لاقت ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها


وأضاف مقدم برنامج صباح الخير يا مصر ، أن الحلقات الأولى، لاقت ردود أفعال كبيرة على مستوى منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، بمجرد عرض الحلقات الأولى، لافتًا إلي الزخم الإنتاجي والكادرات الرائعة التي ظهرت خلال عرض الحلقات، فضلًا عن قوة الأفكار والموضوعات التي تناقشها الأعمال.

ومن جانبها، قالت الإعلامية بسنت الحسيني، " بقالنا كتير كنا بنفتقد المسلسلات الموجهة للأطفال، ولكن هذا العام قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأعمال الخاصة بالأطفال والتي ستعرض طوال شهر رمضان، ومنها " مسلسل يحيي وكنوز".

التربية الدينية للأطفال وحل المشكلات في إطار ديني

 وأيضًا مسلسل "سر المسجد"، والذي تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وحل المشكلات في إطار ديني وهو ما كنا نفتقده أيضا وسط زحام التطور التكنولوجي الذى احتل عقول أطفالنا ليحصلوا على معلومات وسلوكيات لا تمت للدين بصلة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
 

المسلسلات ماراثون رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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