الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية اليوم

الطقس
الطقس

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الاولى، حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.25 إلى 1.75 متر)، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك اختلافًا كبيرًا في درجات الحرارة وحالة الطقس بين النهار والليل، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالى من 5: 6 درجات، وتسود أجواء حارة فترة النهار مائلة للبرودة فترات الليل، مؤكدة أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون اليوم الثلاثاء، وأيضًا غدًا الأربعاء، حيث تصل الحرارة لـ29 درجة خلال فترة النهار.

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصعيد

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