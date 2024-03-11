الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع فى رمضان

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أول أيام شهر رمضان المبارك، تزامنا مع الارتفاعات التى تشهدها درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعات فى درجات الحرارة اليوم تستمر ليوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالى من 5: 6 درجات، وتسود أجواء حارة فترة النهار، مائلة للبرودة بفترات الليل.

وأشارت إلى أن ذروة الارتفاعات الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار هذه الارتفاعات حتى الخميس، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة يومى الثلاثاء والأربعاء إلى 28 درجة ومحافظات الصعيد بين 36 و37 درجة.

ويشهد اليوم، الإثنين، طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

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حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

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حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، منوهة بأنها ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، موضحة أن حالة البحر الأحمر ستكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة بأغلب الأنحاء طبقات الجو العليا ذروة الارتفاعات

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