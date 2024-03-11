حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

مع بدء الساعات المبكرة في اليوم الأول من الشهر المبارك يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة بمصر للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس اليوم، وكذلك جميع درجات الحرارة والظواهر المتوقعة ببعض المدن والمحافظات المصرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

تستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 في أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، في بيانها الرسمي، إلى أنه سيكون الطقس اليوم الإثنين دافئ نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للدفء على كافة السواحل الشمالية، ومائل للحرارة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما سيكون الطقس بارد ليلًا وبالصباح الباكر في أغلب الأنحاء.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، الظواهر المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث ستشهد منطقة القاهرة الكبرى وجود شبورة مائية خلال الصباح الباكر وذلك من الساعة 4: 9 صباحًا، ونشاط الرياح أحيانًا وتكون بسرعة 32 كم/س، وسيكون الطقس مشمس في فترات النهار.

وتشهد مناطق الوجه البحري وكذلك مدن القناة، وجود شبورة مائية ووحود نشاط للرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس يكون مشمس، فيما سيسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحًا، ونشاط للرياح يكون بسرعة 30 كم/س، وطقس يكون غائم جزئيًا.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وقالت الأرصاد الجوية في مصر: سيسود في منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجود شبورة مائية ونشاط الرياح تكون بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، فيما ستشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد رياح معتدلة يكون بسرعة 28 كم/س، وطقس يكون مشمس، ويسود في منطقة شمال الصعيد شبورة تكون مائية ورياح معتدلة، وطقس يكون مشمس.

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درجات الحرارة اليوم الاثنين

محافظات القاهرة الكبرى الدرجة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الوجه البحري الدرجة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

كافة السواحل الشمالية الدرجة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء الدرجة العظمى 28 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.