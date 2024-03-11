الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات المبكرة في اليوم الأول من الشهر المبارك يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة بمصر للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس اليوم، وكذلك جميع درجات الحرارة والظواهر المتوقعة ببعض المدن والمحافظات المصرية.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

تستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 في أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، في بيانها الرسمي، إلى أنه سيكون الطقس اليوم الإثنين دافئ نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للدفء على كافة السواحل الشمالية، ومائل للحرارة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما سيكون الطقس بارد ليلًا وبالصباح الباكر في أغلب الأنحاء.

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، الظواهر المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث ستشهد منطقة القاهرة الكبرى وجود شبورة مائية خلال الصباح الباكر وذلك من الساعة 4: 9 صباحًا، ونشاط الرياح أحيانًا وتكون بسرعة 32 كم/س، وسيكون الطقس مشمس في فترات النهار.

 

وتشهد مناطق الوجه البحري وكذلك مدن القناة، وجود شبورة مائية ووحود نشاط للرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس يكون مشمس، فيما سيسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحًا، ونشاط للرياح يكون بسرعة 30 كم/س، وطقس يكون غائم جزئيًا.

 

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وقالت الأرصاد الجوية في مصر: سيسود في منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجود شبورة مائية ونشاط الرياح تكون بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، فيما ستشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد رياح معتدلة يكون بسرعة 28 كم/س، وطقس يكون مشمس، ويسود في منطقة شمال الصعيد شبورة تكون مائية ورياح معتدلة، وطقس يكون مشمس.

حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

حالة الطقس أول أيام رمضان

اقرأ أيضا:

حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 

محافظات القاهرة الكبرى الدرجة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
الوجه البحري الدرجة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
كافة السواحل الشمالية الدرجة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء الدرجة العظمى 28 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

مواد متعلقة

ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك

توقعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-3-2024 بالجنيه والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التروايح من مسجد الآزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى