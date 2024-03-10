الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

حالة الطقس في الإسبوع
حالة الطقس في الإسبوع الأول من شهر رمضان

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان حيث  تشهد حالة الطقس خلال اليوم الأول وحتى يوم الجمعة القادمة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويتوقع أن يسود طقس حارًا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في الإسبوع الأول من شهر رمضان

كما تشهد حالة الطقس في الإسبوع الأول من شهر رمضان تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة صباحا شبورة مائية، خاصة في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك في مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما من المتوقع أن تشهد أيضا نشاطا في الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

حالة الطقس يومي 16 و17 مارس

شهدت مصر في الفترة من 16 مارس إلى 17 مارس انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، مصحوبا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط في الرياح تركزت هذه الظواهر على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
 

حالة الطقس أول أيام رمضان

"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام شهر رمضان  

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2414
العاصمة الإدارية2513
6 أكتوبر2513
بنها2414
دمنهور2414
وادي النطرون2313
كفر الشيخ2313
المنصورة2414
الزقازيق2313
شبين الكوم2313
طنطا2312
دمياط2114
بورسعيد2015
الإسماعيلية2513
السويس2413
العريش2110
رفح219
رأس سدر2512
نخل238
كاترين216
الطور2514
طابا2413
شرم الشيخ2717
الإسكندرية2212
العلمين2212
مطروح2013
السلوم2113
سيوة2312
رأس غارب2616
الغردقة2616
سفاجا2717
مرسى علم2717
شلاتين2619
حلايب2820
أبو رماد2918
رأس حدربة2918
الفيوم2611
بني سويف2611
المنيا2710
أسيوط2812
سوهاج3113
قنا3214
الأقصر3215
أسوان3316
الوادي الجديد3214
أبو سمبل3215
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