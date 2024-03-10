حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان حيث تشهد حالة الطقس خلال اليوم الأول وحتى يوم الجمعة القادمة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويتوقع أن يسود طقس حارًا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في الإسبوع الأول من شهر رمضان

كما تشهد حالة الطقس في الإسبوع الأول من شهر رمضان تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة صباحا شبورة مائية، خاصة في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك في مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما من المتوقع أن تشهد أيضا نشاطا في الرياح على فترات متقطعة في مناطق محددة، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

حالة الطقس يومي 16 و17 مارس

شهدت مصر في الفترة من 16 مارس إلى 17 مارس انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، مصحوبا بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط في الرياح تركزت هذه الظواهر على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام شهر رمضان