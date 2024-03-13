مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، للمسلسلات الدراما الاجتماعية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

صيد العقارب

شهدت الحلقة الثانية، من مسلسل، "صيد العقارب"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أحداثًا مشوّقة، إذ أنقذ «علي» محمود عبدالمغني، شقيقته «عايدة» غادة عبدالرازق، ونقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج بعد لدغ العقرب السام، كما توالت الأحداث لتقود إلى مشادة كلامية بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إبعادها عن مهنة صيد العقارب.

وحملت نهاية الحلقة، نهاية صادمة، بوجود علاقة عاطفية بين «علي» و«سمسمة» زوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية.

مسلسل "صيد العقارب": من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

بيت الرفاعي

ألقى القبض على "ياسين الرفاعي" أمير كرارة، خلال أحداث الحلقة، بتهمة قتل والده الحاج محمود الرفاعي، كما توّعد "فاروق" أحمد رزق، "ياسين" بأنه سيقتله بعد خلاف بينهما، وتنهار جملات "رحاب الجمل" دون أن تصدق أن شقيقها "ياسين" من الممكن أن يقتل والدهما، وسط التزام الأم "ليلى" صفاء الطوخي، الصمت، وإصابة ملك قورة، بالمرض فور سماعها موت والدها.

ويحاول "ياسين" إقناع شقيقه بأنه لم يقتل والدهما ولكن الآخر لم يسمع له ويأمر بوضعه في الحجز.

مسلسل بيت الرفاعي، من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

المعلم

توعد مصطفى شعبان، للانتقام لوالده من الذين دبروا مؤامرة سجنه والذي يجسد شخصيته الفنان عبدالعزيز مخيون، عقب خروجه من السجن بعد تعرضه لمؤامرة من تجار سوق السمك.

كما شهدت أحداث الحلقة الثانية، بكاء "زمزم" التي تُجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".

مسلسل "المعلم" بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أسامة الهادى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

حق عرب

كانت بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي، مواجهة كبيرة وشجار مع أهالي الشخص الذي ورطه في سرقة 150 ألف جنيه، وتمكن من الهرب منهم، للتوالى الأحداث ويواجه المعلم "عبدربه" الذي يُجسِّد دوره الفنان رياض الخولي، ابنته "سميحة" والتي تقوم بدورها دنيا المصري، بعدما أصبحت تتأخر في موعد عودتها للمنزل دون استئذان ودارت مناقشة حادة بينهما.

كما شهدت الحلقة، بمصالحة عرب السويركي "العوضي" لوالدته والتي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، ومشاوراتها لحل مشكلة منزلهم المهدد بالسقوط.

مسلسل "حق عرب" بطولة كل من: أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، رياض الخولي، دنيا المصري، دينا فؤاد، أحمد صيام، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود المصري.