مسلسلات رمضان 2024.. مساومات خادعة فى شادر عزاء "محارب" لإنهاء القضية

اختتمت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “محارب” بمساومات مالية خادعة في شادر عزاء والده محارب لترتفع الفدية من ١٥٠ ألف لتصل ل ١٠ مليون جنيه مقابل إنهاء القضية والتنازل عنها.

ليخادع محارب الجيوشي بزياده مبلغ الفدية إلى ١٠ مليون جنيها من أجل التنازل عن قضية الحادث، مطالبا أصدقائه وأشقائه غلق الأنوار لإنهاء العزاء.



ليكون تصرف محارب رد فعل غاضب تجاه عرض الفدية من حسام الجيوشي عليه في المستشفى بعد مقتل والدته، بدفع فدية مالية من أجل خروج ابن العزازي من قضية القتل.



ليوصي حسام الجيوشي ابن العزازي بعدم الافصاح بأي كلمة تثبت عليه تهمة قتل والدة محارب محاولين البحث عن سبيل لاخفاء الجربمة.

ليوضح حسام الجيوشي الذي يجسده الفنان أحمد زاهر أن العزازي دفع مبالغ مالية كبيرة في مسح الفيديوهات المصورة التي تثبت جريمة حادث القتل حتى لا تصبح تريندا على قنوات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأحداث ستزداد تعقيدا بين التسلط وحق المجني عليهم بعدما انقلب فرح محارب لمأتم بوفاة والدته الذي يجسده الفنان حسن الرداد، في حادث سيارة على يد تيك توكر لعائلة العزازي.

ليتحول مشاهد المسلسل من شادر الفرح للمشرحة في مشهد مؤلم مليء بالدموع والحسرة يحدثها بكلمات رثاء "ياما مااتفقناش على كده ملكيش حق مش كنتي رايحة تعملي عمرة سيبتيني لوحدي مين هيكون سندي في الدنيا"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2

لتعرض الحلقة الثانية من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على احدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 1



لتنتهي الحلقة الأولى بنهاية حزينة انقلب بها فرح محارب إلى مأتم بعد تعرض والدته لحادث سيارة دهسا على يد تيك توكر أثناء عودتها للمنزل لاصرارها جلب فانلة ليرتديها ابنها العريس اتباعا لعاداتهم وتقاليدهم اعتقادا أنها ستكون سبب في حمايته.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.