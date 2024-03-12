مسلسل محارب الحلقة الثانية.. وفاة والدة "الرداد" أثناء زفافه

انقلب الفرح إلى مأتم بوفاة والدة محارب (حسن الرداد)، في حادث سيارة على يد تيك توكر لعائلة العزازي.

احداث مسلسل محارب الحلقة 2

تحول مشاهد المسلسل من شادر الفرح لمشرحة في مشهد مؤلم مليء بالدموع والحسرة قائلاً لها بكلمات رثاء: "ياما ما اتفقناش على كده ملكيش حق مش كنتي رايحة تعملي عمرة سيبتيني لوحدي مين هيكون سندي في الدنيا"؟

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 1

لتنتهي الحلقة الاولى بنهاية حزينة انقلب بها فرح محارب الى مأتم بعد تعرض والدته لحادث سيارة دهسًا على يد تيك توكر اثناء عودتها للمنزل لاصرارها جلب فانلة ليرتديها ابنها العريس اتباعا لعاداتهم وتقاليدهم اعتقادا انها ستكون سبب في حمايته.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.