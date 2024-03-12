مسلسلات رمضان 2024| الحلقة الثانية من مسلسل محارب.. وفاة والدة حسن الرداد بسبب "تيك توكرز"

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" تعرض والدته "عفاف شعيب" لحادث سير؛ حيث ألقي أهل الحي الذي تسكن فيه بالشاب الذى اصطدمت سيارته بها وهو ابن ماجد المصري "العزازي" رجل الأعمال الشهير.

احداث مسلسل محارب الحلقة 1

وكانت الحلقة الأولى تشهد زفاف "عزيز محارب" وقت تعرض والدته لحادث سير لتنتهي الحلقة بإلقاء القبض على سائق السيارة التيك توكر الشهير ابن “العزازي” الذى قام عدد من شهود العيان بتصوير الحادثة ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت “ترند”.

احداث مسلسل محارب الحلقة 2

وتشهد الحلقة الثانية من مسلسل محارب نقل والدة "محارب" إلى المستشفى ووفاتها على أثر تعرضها لحادثة السير؛ حيث علم "محارب" بنبأ وفاتها تاركًا فرحه حيث ذهب إلى المستشفى فما كان منه إلا أنه لم يستطع ودعاها.

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.