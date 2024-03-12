مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 1

اليوم العرض الأول من الحلقة الثانية لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل محارب الحلقة 1

يعرض مسلسل الفنان حسن الرداد محارب يوميًا الساعة 9 مساءً وهو واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر.

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC.

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثانية

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 1

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل محارب بدهس سيارة ما والدة حسن الرداد في يوم زفافه، وتدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده.

قصة مسلسل محارب

وتتوالى أحداث مسلسل محارب حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، ويعمل في مجالات عدة، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

ابطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.