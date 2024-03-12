بسبب فانلة.. مقتل والدة "محارب" دهسا بالسيارة فى أولى الحلقات

لم يكتمل فرح محارب بسبب مقتل والدته في حادث دهس سيارة لينقلب الفرح إلى مأتم في أولى حلقات المسلسل، بسبب تيكتوكر.

لتلقى أم محارب التي تجسدها الفنانة الكبيرة عفاف شعيب وفاتها بعد تعرضها لحادث دهس على يد أحد مشاهير السوشيال ميديا "تيكتوكر" أثناء عودتها للمنزل لإصرارها جلب فانلة ليرتديها ابنها العريس اتباعًا لعاداتهم وتقاليدهم اعتقادًا أنها ستكون سبب في حمايته.

لتزداد الأحداث تشويقًا عقب وفاة والده محارب لتبدأ رحلة المسلسل الدرامي محارب الذي بدأ منذ قليل في تمام الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أيطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلًا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادي بنقابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".