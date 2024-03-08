الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل رمضان.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

مسلسل محارب في رمضان
مسلسل محارب في رمضان 2024

عودة جديدة ينتظرها محبو مسلسلات رمضان 2024 للنجم حسن الرداد الذي من المتوقع ظهوره في دراما رمضان هذا العام 2024 من خلال مسلسل "محارب" الذي يشاركه البطولة فيه العديد من الفنانين والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذي لا يفصلنا سوى القلائل منا لأيام.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

وخلال الأحداث يظهر تفوق "عزيز" في دراسته، وحلمه بأن يصبح مهندسًا، كذلك حبه للسيارات وهو ما جعله يعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب الذي من المقرر أن يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024 ،  عدد كبير من الفنانين بمشاركة النجم حسن الرداد إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد.

ومسلسل "محارب" هو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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قنوات عرض مسلسل محارب

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل محارب، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حصريا عبر قناة cbc.

موعد عرض مسلسل محارب

كما من المقرر أن يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024.

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