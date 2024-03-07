الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية رانيا يوسف في "بقينا اتنين"

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

انتهت الفنانة  رانيا يوسف، من تصوير مشاهدها في مسلسل "بقينا اتنين" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو ينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة، ويشاركها البطولة الفنان شريف منير، والذي سيتم عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وستظهر الفنانة رانيا يوسف، بشخصية جديدة ومختلفة، حيث ستلعب دور ياسمين أحمد الجمال المتزوجة من أدهم حسن أباظة الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، وتحدث بينهما خلافات عائلية تتسبب في وقوع الطلاق بينهما.

موعد عرض مسلسل بقينا اتنين

وكان المخرج طارق رفعت قد أعلن أن مسلسل بقينا اتنين  مسلسل اجتماعي تشويقي رومانسي ملئ بالأحداث المختلفة عن العلاقة بين الأزواج بعد الانفصال.

وأشار إلى أنه من المقرر تقليص عدد حلقات المسلسل من 20 حلقة إلى 15 حلقة فقط حيث من المنتظر عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024.

يتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية، ويتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، ويتناول ما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف. 

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تدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين  في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

أبطال مسلسل بقينا اتنين 

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.

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