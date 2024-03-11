أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى.. مشاجرة حسن الرداد والبزاوي ينقذه

مسلسلات رمضان 2024

بدأ العرض الأول من لأحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى

ويعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر.

وفي أحد مشاهد مسلسل محارب في الحلقة الأولى لـ مسلسل محارب يقع حسن الرداد الذي يقوم بدور سائق ميكروباص في مشاجرة مع أحد السائقين في الموقف الذي يعمل به.

ويستمر الشجار بين حسن الرداد وأحد السائقين في الموقف الذي يعترض طريقه ويمنعه من "تحميل الميكروباص"، ثم يظهر محمود البزاوي ويحاول تهدئة الشجار والدفاع عن محارب، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب يوميًا طوال الشهر الكريم بدءًا من الاثنين الموافق الأول من رمضان وذلك في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.