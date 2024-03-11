مسلسل محارب الحلقة الأولى.. أحمد زاهر يهدي زوجته سيارة فارهة بـ"فيونكات بينك"

مسلسلات رمضان 2024

عرضت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل محارب الحلقة الأولى

ويعد مسلسل محارب أحد إصدارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن سباق دراما رمضان 2024، بطولة الفنان حسن الرداد وعفاف شعيب ضمن ضيوف شرف المسلسل.

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل محارب، بمشهد للفنان أحمد زاهر مع زوجته والتي تقوم بدرها منة فضالي، ومن ثم يفاجئها بتحضير هدية باهظة الثمن.

أحمد زاهر يهدي زوجته سيارة فارهة بـ"فيونكات بينك"

ويعود أحمد زاهر في مشهد جديد ويخبر زوجته بالهدية وهي سيارة “مرسيدس” فارهة، ويؤكد على مساعديه أن يزينوا الهدية بـ "فيونكات بينك".

ومسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد.

ويظهر خلال المسلسل، في دور شاب نزح من الصعيد إلى مدينة "القاهرة" بعد وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

وكانت أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.