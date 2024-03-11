مسلسل محارب الحلقة الأولى.. حسن الرداد يحاول الهرب من أحد الأشرار

مسلسلات رمضان 2024

بدأ العرض الأول من مسلسل محارب الحلقة الأولى الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة الأولى

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ومعه عفاف شعيب ضمن ضيوف شرف المسلسل.

وفي المشهد الأول من مسلسل محارب الحلقة الأولى ظهر حسن الرداد وهو في مشاجرة مع أحد الأشخاص الذي وصلت إلى حد الضرب بينهم ثم يهرب حسن الرداد، ولكن يكتشف أنه كان حلمًا.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دورا محوريا في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها.

مواعيد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب يوميًا طوال الشهر الكريم بدءًا من غدٍ الاثنين الموافق الأول من رمضان وذلك في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على CBC دراما في الساعة 11 مساءً.

كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل دورها في مسلسل محارب والمذاع على CBC في رمضان 2024، مؤكدة أن المسلسل كله يدور حول دورها حيث طلبت منها المخرجة شيرين عادل ظهورها بدور شرف داخل الأحداث، مؤكدة لها أن دورها يدور حوله المسلسل بالكامل.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، لكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

"محارب" بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.