الإثنين 11 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

أحمد زاهر.. محام شرير فى مسلسل محارب فى تعاونه الأول مع حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يجسد الفنان أحمد زاهر في مسلسل "محارب" دور محام شرير يقوم بالتضييق على عزيز محارب "حسن الرداد"؛ قائلا: "حيث أقوم بدور محام، شخصية شديدة الصعوبة وأقابل حسن عند وقوع مشكلة تواجهه وأظل طول الأحداث أضايقه".

تعاون أحمد زاهر مع حسن الرداد في مسلسل محارب

وأضاف الرداد، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنا وحسن الرداد أصدقاء من زمان، ولكن لم يجمعنا عمل، وهذا أول  تعاون بيننا.. وهو شخص جميل جدًا وإنسان ونفسيته حلوة، وهناك كيميا بيننا على طول".

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب

وكشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط، سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وتابع الرداد: "فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقى الطبيعى والسائد إنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى آدمين وأحطها مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلى أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب؛ لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى.. "نرمين الفقى" متهمة بدهس سيدة

أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

قنوات عرض الحلقة الأولى من مسلسل محارب لـ حسن الرداد

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة الأولى لحسن الرداد

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر"، ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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