قنوات عرض الحلقة الأولى من مسلسل محارب لـ حسن الرداد

مسلسلات رمضان 2024

بعد ساعات قليلة، يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 1

يعد مسلسل “محارب” أحد إصدارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ومعه عفاف شعيب ضمن ضيوف شرف المسلسل.

ويعرض مسلسل “محارب” يوميًا طوال الشهر الكريم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 1

وقال حسن الرداد، في حوار خاص في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يعرض على شاشة سي بي سي، إن المسلسل يضم نخبة من النجوم المتألقين في الساحة الفنية.

وأضاف “الرداد” أن المسلسل يتميز بالجودة العالية في الكتابة والإخراج والإنتاج، وأضاف أن العمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الأكشن التي تحمل رسائل مهمة عن الحق والعدالة والشرف.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المشارك في سباق دراما رمضان 2024، في إطار دراما الحركة حيث تتمحور حول شخصية الشاب "عزيز" الذي يُجسد دوره النجم حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب نزح من الصعيد إلى "القاهرة" بعد وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة ليعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الاولى

أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

موعد عرض مسلسل محارب

كما من المقرر أن يعرض مسلسل محارب بداية من اليوم الأول من شهر رمضان 2024.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.