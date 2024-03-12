الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل محارب

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اليوم العرض الأول من الحلقة الثانية لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

واليوم تعرض الحلقة 2 الجديدة من مسلسل محارب حصيرًا على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والمسلمل هو واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 1

وفي الحلقة السابقة دارت أحداث مسلسل محارب في الحلقة الأولى في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتحدث عفاف شعيب "والدة محارب" مع ابنها حسن الرداد "محارب" عن السر الذي يعرفونه هم فقط.

ويريد محارب ووالدته بعدم كشف هذا السر والذي ربما يتعلق بأهل وأقارب والد محارب.

وينتظر جمهور مسلسل محارب أحداث الحلقة 2 التي ستعرض اليوم لمعرفة مصير دهس عفاف شعيب "والدة محارب"، وظهور شيق للفنانة نرمين الفقي والتي ربما تتورض خلال الأحداث القادمة.

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 قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثانية

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

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قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.

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