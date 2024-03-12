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توك شو

في ثاني أيام رمضان.. أسامة الأزهري يكشف فضل "إطعام الطعام"

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل “ إطعام الطعام”،  وأوضح، قال الله تعالى "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا".

 أحد طرق دخول الجنة

 وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال حديثه في الحلقة الثانية، لبرنامج " ومن الحب حياة" والمذاع على شاشة "dmc" يوميًا في رمضان، للحديث عن فضل “ إطعام الطعام"، يقول سيدنا عباس عن رسولنا الكريم”  أَوَّلُ ما قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ انْجَفَلَ الناسُ إليه، فكُنْتُ فِيمَن جاءَهُ، فلما تَأَمَّلْتُ وجهَه واسْتَثْبَتُّهُ عَلِمْتُ أنَّ وَجْهَهُ ليس بوَجْهِ كَذَّابٍ ! قال: وكان أَوَّلُ ما سَمِعْتُ من كلامِه أن قال: أَيُّها الناسُ، أَفْشُوا السلامَ، وأَطْعِمُوا الطعامَ، وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجنةَ بسَلَامٍ.

وأضاف، انه في عام 2017 تحدث "بان كي مون"  الأمين العام للأمم المتحدة، سابقًا، قال إنه يجب ان تضع الأمم المتحدة رؤية لكافة الحكومات ودول العالم لعام 2023، واختاروا 17 نقطة وهي الأهداف التي يريدون للعالم أن يعمل على تحقيقيها وأن يصلوا إليها بحلول عام 2023.

دعوة لتكاتف العالم للقضاء على ظاهرة الجوع على وجه  الارض

واستكمل:" كانت أولى النقاط التي ذكرت، هي "لا للجوع"  وهي دعوة لتكاتف العالم للقضاء على ظاهرة الجوع على وجه  الارض"، مؤكدًا أن "إطعام الطعام هو معني من أنبل وأكرم مكارم الشريعة ومن أعظم أخلاق الشرع الشريف".

وخلال الحلقة عرض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عدة مقاطع فيديو تتضمن، إنسان نبيل حريص على تقديم الطعام للفقراء والمحتاجين، في الشوارع، وهو يخفي هويته دليلا عن نبله واخلاقه، ولاقت الفيديوهات استحسان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين.

أسامة الأزهري اطعام الطعام

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