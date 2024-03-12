الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دراما المتحدة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات الأطفال

مسلسل للأطفال
مسلسل للأطفال

سلطت “القناة الأولى” من خلال تقرير تلفزيوني عن أبرز ملخصات الحلقة الأولى، من مسلسلات التي تخاطب الأطفال، وتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ قامت بإنتاج مسلسلات “إنيميشن”، خاصة بالطفل المصري، متنوعة بين الديني والاجتماعي والتاريخي.

دراما المتحدة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات الأطفال

وتقدم المتحدة للأطفال فى هذا الموسم 4 مسلسلات أنيميشن تحتضن عقولهم بهم، لتساعدنا في تربية أطفالنا على القيم والمبادئ بطريقة بسيطة وممتعة في ذات الوقت.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات الأطفال لماراثون رمضان 2024

مسلسل سر المسجد 

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق، وبدأت، أحداث الحلقة حول تكاسل الأطفال عن الصلاة وكيف يمكن للآباء والأمهات التغلب على تلك المشكلة دون نهر الأبناء، وجعلهم يقبلون على الصلاة وخاصة في المساجد.

كما سلطت الضوء على دور تطبيقات الانترنت في حل مشكلات المجتمع، مع الإشارة لضرورة الحرص من سلبياتها وتأثيراتها السلبية على النشء، في كل ما يتعلق بسلوكياتهم، وأزمة الهاكر والفيروسات التي قد تهاجم تلك التطبيقات وتؤثر على مستخدميها.

يحيي وكنوز

سلط مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الأولى الضوء على سلبيات “التيك توك”، إذ قدم يحيى نصائح لصديقه “مازن”، الذي يصور فيديوهات على المنصة الرقمية، حيث يرغب في أن يكون “تريند” أو “انفلونسر، حيث يشتكي ”مازن" من الانعزال وعدم وجود أصدقاء كثر له، ويرغب في أن يكون مشهورا  مثلما أصبح "يحيى" مشهورا على اليوتيوب.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

“يحيي وكنوز” يعرض في موسمه الـ 3، بعد نجاح الجزئين السابقين، والذى يركز على ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة ومعرفة الجيل الجديد بالهوية المصرية وسط تحديات كثيرة نواجهها خلال السنوات الماضية في محاولة بعض الدول لتقديم أعمال لطمس الهوية المصرية وبث قيم غير أخلاقية في عقول أطفالنا.

مسلسل نورة

وركزت الحلقة، على  توعية الأطفال فى تحديد أهدافهم والعمل لتحقيقها بهدف بناء مستقبلهم في سعادة وإيجابية، وهو المسلسل الذى يتناسب لكافة الأعمار وليس للأطفال فقط، ويتعبر العمل هو منصة تثقيفية تقدم بأسلوب مشوق ومبتكر سهلا لمفهوم تحقيق الأهداف.
وتدور أحداث مسلسل نورة حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرق متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

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 نور والكوكب السعيد

كما عرضت الحلقة الأولى، من مسلس "نور والكوكب السعيد" والذى تدور أحداثه حول الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى للارتقاء بالذوق العام والفن الراقى الذى يمحو القبح والإسفاف من حياتنا.

 


 

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