الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الشتاء رسميًا

الشتاء
الشتاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن فصل الشتاء لم ينته رسميا حتى الآن، لافتة إلى أن هذه الفترة الحالية ستشهد تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة لكونها فترة انتقالية، ولكن الشتاء سينتهي بحلول 20 مارس، ولذلك ما زلنا مستمرين في ارتداء الملابس الشتوية طوال شهر مارس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية، للقناة الأولى اليوم الثلاثاء: "مفيش ملابس صيفية في الفترة الحالية"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم 28 درجة و35 درجة في محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن ذروة درجات الحرارة اليوم وغدًا، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة.

وأوضحت أن اليوم هو أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي خمس إلى ست درجات، موضحة أن العظمي على القاهرة الكبري نهارا تصل إلى 28 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الأجواء فترة الليل تظل أجواء باردة فى معظم المحافظات، خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، محذرة بين فارق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل.

الشتاء فصل الشتاء الأرصاد

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