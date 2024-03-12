"الأرصاد" تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وحتى الأحد 17 مارس 2024.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 15 مارس تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

كما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية بينما يكون طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطرق حتى الجمعة المقبل سوف تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع خلال هذه الفترة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



يوما السبت 16 مارس والأحد 17 مارس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال يومى السبت 16 مارس والأحد 17 مارس، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما يشهد يوما السبت والأحد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

يشار إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.