الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وحتى الأحد 17 مارس 2024.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 15 مارس تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

كما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية بينما يكون طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطرق حتى الجمعة المقبل سوف تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع خلال هذه الفترة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

 

txt

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية اليوم


يوما السبت 16 مارس والأحد 17 مارس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال يومى السبت 16 مارس والأحد 17 مارس، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما يشهد يوما السبت والأحد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

يشار إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

«الشركات السياحية».. انطلاق عمرة رمضان ولجان للمتابعة بالمنافذ

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المدن المصرية

معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر على بعد 520 كيلومترًا شمال رشيد

انطلاق عمرة رمضان غدًا.. واستعدادات خاصة بصالة الموسمية

طقس أول أيام رمضان 2024.. الإثنين دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلًا

حالة الطقس أول أيام رمضان

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة