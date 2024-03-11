الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف علي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن المصرية

الارصاد
الارصاد

 

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين،  طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

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"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة على المدن المصرية   

 

 القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
 العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 25
 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 25
 بنها الصغرى 14 والعظمى 24
 دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24
 وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 23
 كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23
 المنصورة الصغرى 14 والعظمى 24
 الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23
 شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 23
 طنطا الصغرى 12 والعظمى 23
 دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20
 الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25
 السويس الصغرى 13 والعظمى 24
 العريش الصغرى 10 والعظمى 21
 رفح الصغرى 09 والعظمى 21
 رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25 
 نخل الصغرى 08 العظمى 23
 سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 21
 الطور الصغرى 14 والعظمى 25
 طابا الصغرى 13 والعظمى 24
 شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27
 الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22
 العلمين الصغرى 12 والعظمى 22
 مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
 السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
 سيوة الصغرى 12 والعظمى 23
 الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26
 مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 27
 شلاتين الصغرى 19 والعظمى 26
 حلايب الصغرى 20 والعظمى 28
 أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 29
 رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29
 الفيوم الصغرى 11 والعظمى 26
 بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 26
 المنيا الصغرى 10 والعظمى 27
 أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 31
 قنا الصغرى 14 والعظمى 32
 الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32
 أسوان الصغرى 16 والعظمى 33
 الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 32
 أبو سمبل الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة على المدن المصرية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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