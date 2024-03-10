انطلاق عمرة رمضان غدًا.. واستعدادات خاصة بصالة الموسمية

ينطلق، غدًا، أول أفواج عمرة شهر رمضان المبارك للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة، حيث بدأت شركات السياحة التي تنفذ برامج العمرة الاستعداد لانطلاق عمرة رمضان 2024، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين من المنافذ المصرية.

موسم عمرة شهر رمضان المبارك من أكثر المواسم التي ينتظرها المعتمرون لأداء الفريضة رغم ارتفاع الأسعار الخاصة بالبرامج حسب كل برنامج، وفقًا للضوابط التي أصدرتها الوزارة والتي تعمل بها شركات السياحة، حيث إنها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة للمصريين، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة بهدف ضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

أسعار العمرة



في الوقت نفسه أعلنت الشركات السياحية عن أسعار العمرة، وفقًا لمواصفات كل برنامج وكذلك مدة كل برنامج والتي تتناسب مع جميع الفئات، التي ترغب في أداء مناسك عمرة رمضان 2024، وجاءت متوسط الأسعار كما يلي:

تبدأ أسعار العمرة في رمضان من 40 ألف جنيه في الغرف الخماسية، وتصل أسعار عمرة رمضان هذا العام الي 214.000 جنيه.

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة الدولى لاستقبال موسم العمرة لشهر رمضان المبارك

علي الجانب الآخر، أنهى ميناء القاهرة الجوي استعداده لسفر المعتمرين خلال شهر رمضان بمبنى الرحلات الموسمية، حيث تم توفير أعداد إضافية من عربات "إخدم نفسك " الجديدة وتخصيص أماكن لها لتكون فى متناول الركاب، بما يوفر على المعتمرين الجهد والوقت فى إنهاء إجراءات التفتيش.



كما وفرت الشركة عددًا وفيرًا من الكراسى المتحركة وتخصيص فريق من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى توسيع وتجهيز المنطقة الخاصة بالإحرام بكافة سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام.



وقد تم توفير ماكينات للمشروبات والمأكولات والتي تعمل بنظام الخدمة الذاتية لخدمة المعتمرين بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات الرئيسية وللحفاظ على البيئة تم تزويد الصالة بسلات قمامة صديقة للبيئة في جميع مناطق ارتياد المعتمرين والجمهور.



وقامت شركة الميناء بتخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انسياب حركة الركاب وانتظام جدول الرحلات، على أن يتم التدخل الفوري والسريع لحل أي صعوبات قد تطرأ داخل الصالة، من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات العاملة لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر والوصول متمنين لهم سفرًا آمنًا وعمرة مقبولة.